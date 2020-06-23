23 Июнь 2020 2020-06-23T09:44:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Междуреченск отмечает День города 23 июня. Известная телеведущая Алла Михеева и вратарь клуба ЦСКА Илья Сорокин опубликовали видео в честь 65-летнего юбилея родного города.

— Дорогой и любимый мой город Междуреченск, я тебя, во-первых, поздравляю с днем рождения, а, во-вторых, хотела сказать, что я выросла в Междуреченске и у меня [с ним] связаны самые теплые и добрые воспоминания. Я все детство провела в горнолыжной школе, занималась на Югусе … Я очень люблю свою школу, 24-ю эстетическую гимназию. У меня до сих пор живут в Междуреченске родители. Это один из красивейших городов нашей страны, он самый цветочный, самый аккуратный, - сказала в своем видео-поздравлении телеведущая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="262" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/786498" frameborder="0"></iframe> Телеведущая Алла Михеева поздравила Междуреченск с Днем города.Видео: Между.net/vk.com

— Дорогие междуреченцы, от всей души хочу поздравить вас с Днем города и пожелать крепкого здоровья, успехов в любых начинаниях и счастья в ваших домах. Никогда не забуду свои первые шаги в ледовом дворце «Кристалл», спуски с родителями с горы Югус на лыжах и вечерние прогулки на дамбе вдоль реки Уса. Очень хочется, чтобы город рос и процветал. С праздником! — сказал в видеоролике хоккеист.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/786499" frameborder="0"></iframe> Хоккеист Илья Сорокин поздравила Междуреченск с Днем города.Видео: Между.net/vk.com

Алла Михеева родилась в Молодогвардейске, а Илья Сорокин в Новокузнецке. Однако они свое детство провели в Междуреченске. Здесь до сих пор живут родители телеведущей.

ИСТОЧНИК KP.RU