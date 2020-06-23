В Кузбассе похоронят застреленного в Санкт-Петербурге студента

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:10:31+03:00

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В Кемеровской области пройдут похороны студента, погибшего в Санкт-Петербурге. Молодой человек умер от выстрела в голову.

Близкие люди сообщили на странице молодого человека в соцсети «ВКонтакте», что прощание пройдет 23 июня. Оно состоится в Троице-Измайловском соборе в Санкт-Петербурге. Похороны в свою очередь будут в родном городе погибшего студента – в Междуреченске.

В настоящее время продолжается расследование трагедии, случившейся 4 июня. В тот день у 24-летнего студента из Кузбасса возник конфликт с охранником фирмы, куда он пришел, чтобы вернуть деньги. По его мнению, фирма некорректно выполнила свои услуги. В итоге ссора перешла на новый уровень: охранник достал травматический пистолет и выстрелил парню прямо в голову. Последний скончался в больнице, а стрелявшего задержала полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU