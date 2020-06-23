2020-06-23T10:25:22+03:00
Общество

Новый терминал аэропорта в Кемерове заработает в мае 2021 года

Строительство идет с опережением графика
Мария КОЛОСОВА
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Новый терминал аэропорта в Кемерове заработает в мае 2021 года. Фото: Пресс-служба АПКНовый терминал аэропорта в Кемерове заработает в мае 2021 года. Фото: Пресс-служба АПК
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Новый терминал аэропорта имени Леонова в Кемерове должен заработать в мае 2021 года. Строительные работы ведутся с опережением графика.

На данный момент строители выполнили более половины свайного поля и приступили к заливке фундаментов. Чтобы объект был построен качественно и в срок, работы по устройству теплового контура нужно выполнить к октябрю, отметил губернатор Сергей Цивилев во время посещения строительной площадки. Сами строители планируют нарастить темпы, чтобы к концу года увеличить опережение графика.

-Строители взяли на себя жесткие обязательства, работы предстоит много. Мы, со своей стороны, будем во всем им помогать. Отопление на объекте должно заработать в октябре, чтобы не терять время и зимой выполнить все внутренние отделочные работы. Эту задачу необходимо решить вместе с Министерством строительства Кузбасса и администрацией города Кемерово, - заявил глава региона.

Он также напомнил, что терминал рассчитан на пассажиропоток до миллиона человек в год. Это один из важнейших объектов, которые будут построены к 300-летию Кузбасса, подчеркнул губернатор.

Будущий терминал будет представлять собой трехэтажное здание площадью около 12 тысяч квадратных метров с тремя телескопическими трапами и другими удобствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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