2020-06-23T11:08:38+03:00
Общество

СМИ Кузбасса получили льготы из-за коронавируса

Их признали предприятиями, пострадавшими от COVID-19
Лия Гараева
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СМИ Кузбасса получили льготы из-за коронавируса. Фото: сайт АПКСМИ Кузбасса получили льготы из-за коронавируса. Фото: сайт АПК
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В Кемеровской области производители печатной продукции и средства массовой информации будут платить налоги по пониженным ставкам. Они получили льготы, как предприятия, пострадавшие от коронавируса.

Изменения коснулись налога на имущество организаций и налога, взимаемого при применении упрощенной системы налогообложения. Соответствующий закон приняли 23 июня на девятом заседании Парламента Кузбасса.

- Новый закон позволяет распространить налоговые льготы на 45 муниципальных газет, 14 радио- и телекомпаний, в которых работают почти 1500 человек. Льготные налоговые ставки будут действовать до конца года, в результате СМИ смогут сэкономить на уплате налогов порядка 15 миллионов рублей. Это поможет им сохранить трудовые коллективы и преодолеть непростой период, - сказал Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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