СМИ Кузбасса получили льготы из-за коронавируса
В Кемеровской области производители печатной продукции и средства массовой информации будут платить налоги по пониженным ставкам. Они получили льготы, как предприятия, пострадавшие от коронавируса.
Изменения коснулись налога на имущество организаций и налога, взимаемого при применении упрощенной системы налогообложения. Соответствующий закон приняли 23 июня на девятом заседании Парламента Кузбасса.
- Новый закон позволяет распространить налоговые льготы на 45 муниципальных газет, 14 радио- и телекомпаний, в которых работают почти 1500 человек. Льготные налоговые ставки будут действовать до конца года, в результате СМИ смогут сэкономить на уплате налогов порядка 15 миллионов рублей. Это поможет им сохранить трудовые коллективы и преодолеть непростой период, - сказал Сергей Цивилев.
ИСТОЧНИК KP.RU