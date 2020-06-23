СМИ Кузбасса получили льготы из-за коронавируса

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:08:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемеровской области производители печатной продукции и средства массовой информации будут платить налоги по пониженным ставкам. Они получили льготы, как предприятия, пострадавшие от коронавируса.

Изменения коснулись налога на имущество организаций и налога, взимаемого при применении упрощенной системы налогообложения. Соответствующий закон приняли 23 июня на девятом заседании Парламента Кузбасса.

- Новый закон позволяет распространить налоговые льготы на 45 муниципальных газет, 14 радио- и телекомпаний, в которых работают почти 1500 человек. Льготные налоговые ставки будут действовать до конца года, в результате СМИ смогут сэкономить на уплате налогов порядка 15 миллионов рублей. Это поможет им сохранить трудовые коллективы и преодолеть непростой период, - сказал Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU