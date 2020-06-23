Кузбассовцам снова обещают грозы с градом
Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на среду, 24 июня. Жителя региона снова обещают град и грозы.
Ночь по области ожидается +10…+15 градусом, местами холоднее – всего +4…+9. Днем воздух прогреется до +24…+29 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер ночью со скоростью 3-8 метров в секунду, днем со скоростью 4-9 метров. Местами возможны порывы до 17 метров.
Синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы, а также возможен град. Ночью и утром в отдельных районах будут наблюдаться туманы и дымка.
В Кемерове в ночь на среду столбики термометров покажут +10…+13 градусов, днем потеплеет до +25…+27 градусов. Ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь, возможна гроза.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»