2020-06-23T11:25:48+03:00
Общество

Кузбассовцам снова обещают грозы с градом

Синоптики дали прогноз на среду, 24 июня
Ирина АВТУШКО
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Кузбассовцам снова обещают грозы с градомКузбассовцам снова обещают грозы с градомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на среду, 24 июня. Жителя региона снова обещают град и грозы.

Ночь по области ожидается +10…+15 градусом, местами холоднее – всего +4…+9. Днем воздух прогреется до +24…+29 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер ночью со скоростью 3-8 метров в секунду, днем со скоростью 4-9 метров. Местами возможны порывы до 17 метров.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы, а также возможен град. Ночью и утром в отдельных районах будут наблюдаться туманы и дымка.

В Кемерове в ночь на среду столбики термометров покажут +10…+13 градусов, днем потеплеет до +25…+27 градусов. Ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь, возможна гроза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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