2020-06-23T11:47:52+03:00
Общество

Кузбасская фирма скрыла от налоговой более 57,5 миллиона рублей

Руководство предоставляло ложные сведения о расходах
Лия Гараева
Поделиться:
Кузбасская фирма скрыла от налоговой более 57,5 миллиона рублейКузбасская фирма скрыла от налоговой более 57,5 миллиона рублейФото: Асхат БАРДЫНОВ
Изменить размер текста:

В Кемеровской области руководство коммерческой фирмы предоставляло ложные сведения о расходах в налоговую. Тем самым были скрыты 57,5 миллиона рублей.

По версии следствия, этим занималось руководство компании, поставляющей горноспасательное оборудование. С января 2016 года по декабрь 2017 года оно уклонялось от уплаты налога на прибыль.

- Руководство фирмы включало в налоговые декларации ложные сведения о понесенных расходах путем создания фиктивного документооборота с предприятиями, которые фактически товарно-материальные ценности для компании не поставляли, услуги не оказывали, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области.

В настоящее время уже возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Во время расследования планируется изучить финансовую документацию фирмы, провести экономическую экспертизу. В итоге специалисты установят точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства. Также будет возмещение ущерба, причиненного бюджету.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кузбассе угольная компания скрыла более 89 миллионов рублей налогов

В Кузбассе возбуждено уголовное дело в отношении угольной компании, которая скрыла более 89 миллионов рублей налогов. Это считается особо крупным размером (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше 27 тысяч кузбассовцев покусали клещи с начала сезона
В Кемерове задержали грабителя из федерального розыска
Псевдоброкер похитила у новокузнечанки 2,5 миллиона рублей
В Кузбассе появилась новая областная награда
Новокузнечанин пытался слить информацию о телефонных переговорах клиентов
В Кемерове ограничат движение транспорта и запретят парковку на два дня
Россельхозбанк запустил электронную регистрацию сделок с недвижимостью
В Кузбассе рыбак утонул в собственном автомобиле
В Кемерове разыскивают пожилую женщину
Кузбасская фирма скрыла от налоговой более 57,5 миллиона рублей
Кузбассовцам снова обещают грозы с градом
СМИ Кузбасса получили льготы из-за коронавируса
В Прокопьевске избили посетителей магазина
Новый терминал аэропорта в Кемерове заработает в мае 2021 года
В Кузбассе похоронят застреленного в Санкт-Петербурге студента
В Кузбассе коллекторское бюро оштрафовали на рекордную сумму
Телеведущая Алла Михеева поздравила Междуреченск с Днем города
В Новокузнецке части жителей вернули горячую воду
В Кузбассе возобновят прямые рейсы до Санкт-Петербурга
Кузбассовец получил штраф за оскорбление врача
Кемерово лидирует по количеству заболевших коронавирусом
В Кузбассе еще 28 человек заболели коронавирусом
В кузбасской деревне постройку тушили 17 пожарных
В Кемерове четыре человека пострадали в опрокинутой скорой помощи
Ушедший в лес кузбассовец погиб
В Кемерове иномарка протаранила столб
В каких условиях пройдут праздничные мероприятия в честь 75-ой годовщины Великой Победы
Кузбассовцы увидели солнечное затмение из космоса