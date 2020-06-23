Кузбасская фирма скрыла от налоговой более 57,5 миллиона рублей

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:47:52+03:00

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В Кемеровской области руководство коммерческой фирмы предоставляло ложные сведения о расходах в налоговую. Тем самым были скрыты 57,5 миллиона рублей.

По версии следствия, этим занималось руководство компании, поставляющей горноспасательное оборудование. С января 2016 года по декабрь 2017 года оно уклонялось от уплаты налога на прибыль.

- Руководство фирмы включало в налоговые декларации ложные сведения о понесенных расходах путем создания фиктивного документооборота с предприятиями, которые фактически товарно-материальные ценности для компании не поставляли, услуги не оказывали, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области.

В настоящее время уже возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Во время расследования планируется изучить финансовую документацию фирмы, провести экономическую экспертизу. В итоге специалисты установят точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства. Также будет возмещение ущерба, причиненного бюджету.

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ИСТОЧНИК KP.RU