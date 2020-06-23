В Кемерове разыскивают пожилую женщину

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:05:25+03:00

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В Кемерове 22 июня пропала женщина. Уже сутки родные и близкие не могут выйти на связь с 68-летней Лилией Ивановной Савченко (Степановой, Трезцовой).

Информация о пропаже женщины появилась на официальной странице «Лиза Алерт Кузбасс» в соцсети «Вконтакте». На странице уточнили, что никто не знает, куда именно ушла пенсионерка. К тому же она нуждается в медицинской помощи. Дело в том, что у нее возможна потеря памяти.

Рост пропавшей составляет 166 сантиметров, она худощавая с короткими седыми волосами и серыми глазами. Женщина носит синюю кофту, синие джинсы и синие сандалии. С собой она взяла черную дамскую сумку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пенсионерки, свяжитесь с волонтерами по телефонам 8-913-076-99-46 (Сэнди) и 8-913-323-75-20 (Аннаконда).

ИСТОЧНИК KP.RU