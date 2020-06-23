В Кузбассе рыбак утонул в собственном автомобиле
В Кузбассе рыбак утонул в автомобиле, который съехал в реку. По данному факту следствием проводится проверка.
В понедельник, 22 июня, 51-летний мужчина вместе с супругой приехали на реку Кара-Чумыш в Прокопьевском районе, чтобы наловить рыбы. Глава семьи остановил автомобиль на склоне берега двигателем к реке и не поставил его на ручной тормоз. Когда супруги стали доставать вещи из салона, машина покатилась с горки. Водитель заскочил в салон через заднюю дверь и попытался остановить машину, однако она быстро скатилась в реку и затонула. Супруга пострадавшего попросила рыбаков вызвать спасателей.
-Водолазы, обследовав русло реки, обнаружили автомобиль. С помощью специальной техники он был поднят на поверхность, тело потерпевшего находилось на заднем сиденье. В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU