В Кузбассе рыбак утонул в собственном автомобиле

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:04:45+03:00

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В Кузбассе рыбак утонул в автомобиле, который съехал в реку. По данному факту следствием проводится проверка.

В понедельник, 22 июня, 51-летний мужчина вместе с супругой приехали на реку Кара-Чумыш в Прокопьевском районе, чтобы наловить рыбы. Глава семьи остановил автомобиль на склоне берега двигателем к реке и не поставил его на ручной тормоз. Когда супруги стали доставать вещи из салона, машина покатилась с горки. Водитель заскочил в салон через заднюю дверь и попытался остановить машину, однако она быстро скатилась в реку и затонула. Супруга пострадавшего попросила рыбаков вызвать спасателей.

-Водолазы, обследовав русло реки, обнаружили автомобиль. С помощью специальной техники он был поднят на поверхность, тело потерпевшего находилось на заднем сиденье. В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU