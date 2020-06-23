Россельхозбанк запустил электронную регистрацию сделок с недвижимостью

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:23:37+03:00

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Банк реализовал возможность отправки документов по сделкам с недвижимостью на государственную регистрацию в электронном виде. Это позволит клиенту не посещать лично МФЦ или Россреестр для сдачи и получения бумажных копий документов.

Новый сервис позволяет в режиме онлайн формировать заявки клиентов на регистрацию сделок с недвижимостью, после чего отправлять их в Росреестр и его территориальные органы.

При совершении в офисе РСХБ сделки в рамках льготной сельской ипотеки клиенты имеют возможность провести электронную регистрацию через сервис Банка. В этом случае документы подписываются при помощи усиленной квалифицированной цифровой подписи.

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Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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