Россельхозбанк запустил электронную регистрацию сделок с недвижимостью
Банк реализовал возможность отправки документов по сделкам с недвижимостью на государственную регистрацию в электронном виде. Это позволит клиенту не посещать лично МФЦ или Россреестр для сдачи и получения бумажных копий документов.
Новый сервис позволяет в режиме онлайн формировать заявки клиентов на регистрацию сделок с недвижимостью, после чего отправлять их в Росреестр и его территориальные органы.
При совершении в офисе РСХБ сделки в рамках льготной сельской ипотеки клиенты имеют возможность провести электронную регистрацию через сервис Банка. В этом случае документы подписываются при помощи усиленной квалифицированной цифровой подписи.
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