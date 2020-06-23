В Кемерове ограничат движение транспорта и запретят парковку на два дня
В Кемерове на два дня – 23 и 24 июня – ограничат движение автотранспорта и запретят парковку. Это связано с проведением торжественного марша в честь 75-й годовщины Победы.
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Как уточнили в администрации города, запрет будет действовать с 20.00 23 июня до окончания всех запланированных мероприятий 24 июня.
Так, стоянка будет запрещена на следующих участках:
-улице Орджоникидзе - от улицы Островского до площади Советов;
-проспекте Советском - от проспекта Кузнецкого до улицы Мичурина;
-улице Кирова - от улицы Ноградской до улицы Островского.
Кроме того, 24 июня с 10.00 до окончания мероприятия будет ограничено движение автотранспорта по:
-проспекту Советскому - от проспекта Кузнецкого до проспекта Октябрьского;
-улице Орджоникидзе - от площади Пушкина до площади Советов;
- улице 50 лет Октября - от улицы Ноградской до площади Советов;
-улице Кирова - от улицы Ноградской до улицы Островского;
-улице Мичурина - от проспекта Советского до проспекта Ленина.
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В связи с ограничением движения автотранспорта изменится маршрут движения пассажирского транспорта 24 июня с 10.00 до 16.00.
Автобусные маршруты будут двигаться по улица Красноармейской на проспект Кузнецкий и далее своими маршрутами в прямом и обратном направлениях.
Троллейбусный маршрут № 7 будет сокращен до остановки «РЕСО Гарантия» на улица 50-лет Октября.
В период проведения парада от остановки «КЭМЗ» будут идти автобусы маршрутов:
№ 168 «Драмтеатр – с.о. Журавли»;
№ 166/167 «ж.д. Вокзал – д. Воскресенка – д. Упоровка»;
№ 169/177 «ж.д. Вокзал – п/ф Строитель – д. Тебеньки»;
№ 176 «Драмтеатр – с.о. Азотовец».
С 14.30 до 16.30 в связи с закрытием движения автотранспорта по улица Мичурина, на участке от проспект Ленина до улица Красноармейской, движение автобусных маршрутов № 127, №127т, №182э будет осуществляться:
-в прямом направлении: от остановки «ж.д. Вокзал» по проспект Ленина, на улица 50 лет Октября, по улица Красноармейской через улица Соборную на проспект Октябрьский и далее своими маршрутами;
-в обратном направлении: по проспект Октябрьскому через улица Соборную на проспект Ленина до остановки «ж.д. Вокзал».
Подробную информацию о работе пассажирского транспорта можно уточнить в справочно-информационной службе МБУ «УЕЗТУ» по телефону (384-2) 57-46-57.
ИСТОЧНИК KP.RU