2020-06-23T12:37:52+03:00
Общество

В Кемерове ограничат движение транспорта и запретят парковку на два дня

Это связано с проведением торжественного марша
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове ограничат движение транспорта и запретят парковку на два дняВ Кемерове ограничат движение транспорта и запретят парковку на два дняФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове на два дня – 23 и 24 июня – ограничат движение автотранспорта и запретят парковку. Это связано с проведением торжественного марша в честь 75-й годовщины Победы.

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Как уточнили в администрации города, запрет будет действовать с 20.00 23 июня до окончания всех запланированных мероприятий 24 июня.

Так, стоянка будет запрещена на следующих участках:

-улице Орджоникидзе - от улицы Островского до площади Советов;

-проспекте Советском - от проспекта Кузнецкого до улицы Мичурина;

-улице Кирова - от улицы Ноградской до улицы Островского.

Кроме того, 24 июня с 10.00 до окончания мероприятия будет ограничено движение автотранспорта по:

-проспекту Советскому - от проспекта Кузнецкого до проспекта Октябрьского;

-улице Орджоникидзе - от площади Пушкина до площади Советов;

- улице 50 лет Октября - от улицы Ноградской до площади Советов;

-улице Кирова - от улицы Ноградской до улицы Островского;

-улице Мичурина - от проспекта Советского до проспекта Ленина.

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В связи с ограничением движения автотранспорта изменится маршрут движения пассажирского транспорта 24 июня с 10.00 до 16.00.

Автобусные маршруты будут двигаться по улица Красноармейской на проспект Кузнецкий и далее своими маршрутами в прямом и обратном направлениях.

Троллейбусный маршрут № 7 будет сокращен до остановки «РЕСО Гарантия» на улица 50-лет Октября.

В период проведения парада от остановки «КЭМЗ» будут идти автобусы маршрутов:

№ 168 «Драмтеатр – с.о. Журавли»;

№ 166/167 «ж.д. Вокзал – д. Воскресенка – д. Упоровка»;

№ 169/177 «ж.д. Вокзал – п/ф Строитель – д. Тебеньки»;

№ 176 «Драмтеатр – с.о. Азотовец».

С 14.30 до 16.30 в связи с закрытием движения автотранспорта по улица Мичурина, на участке от проспект Ленина до улица Красноармейской, движение автобусных маршрутов № 127, №127т, №182э будет осуществляться:

-в прямом направлении: от остановки «ж.д. Вокзал» по проспект Ленина, на улица 50 лет Октября, по улица Красноармейской через улица Соборную на проспект Октябрьский и далее своими маршрутами;

-в обратном направлении: по проспект Октябрьскому через улица Соборную на проспект Ленина до остановки «ж.д. Вокзал».

Подробную информацию о работе пассажирского транспорта можно уточнить в справочно-информационной службе МБУ «УЕЗТУ» по телефону (384-2) 57-46-57.

ИСТОЧНИК KP.RU

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