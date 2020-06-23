2020-06-23T12:50:22+03:00
Общество

Новокузнечанин пытался слить информацию о телефонных переговорах клиентов

Теперь бывшему сотруднику салона связи предстоит выплатить штраф
Лия Гараева
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Новокузнечанин пытался слить информацию о телефонных переговорах клиентовНовокузнечанин пытался слить информацию о телефонных переговорах клиентовФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Новокузнецке осудили бывшего специалиста салона связи. Ему предстоит выплатить штраф за то, что он пытался слить информацию о телефонных разговорах клиентов.

Все началось с того, что 19-летний парень увидел в одном из мессенджеров объявление о том, что за детализацию звонков конкретных людей можно получить деньги. Автор объявления обещал платить за это 10 тысяч рублей. Как раз тогда молодой человек и вспомнил, что у него есть 24-летний приятель (в дальнейшем осужденный), который работает в салоне связи.

Сначала осужденный отработал схему на случайном абоненте. Она увенчалась успехом, и парень решил пойти на преступление.

- Получив первый заказ на определенный номер, специалист салона связи запросил и получил детализацию необходимых телефонных переговоров абонента. Однако, распечатывая информацию, он увидел, что ошибся в одной цифре номера и получил детализацию другого абонента. К тому же он увидел, что к этому номеру подключена услуга смс-оповещений, таким образом, абонента известили, что по его номеру была сделана детализация, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области.

Осужденный понял, что его план не удался, и от человека поступит жалоба. Тогда он решил отказаться от этой идеи. Спустя время жалоба поступила, начались разбирательства, и информация в итоге дошла до следственных органов.

Молодого человека уволили, при этом он полностью признал свою вину. Теперь ему предстоит выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей – именно столько ему не удалось заработать. К тому же его 19-летнего знакомого могут осудить за подстрекательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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