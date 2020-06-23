2020-06-23T13:25:58+03:00
Общество

В Кузбассе появилась новая областная награда

Ею будут поощрять лучшие студенческие отряды
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе появилась новая областная награда. Фото: Электронный бюллетень правительства КузбассаВ Кузбассе появилась новая областная награда. Фото: Электронный бюллетень правительства Кузбасса
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В Кузбассе учредили новую областную награду, которой будут поощрять лучшие студенческие отряды. Документ опубликован в электронном бюллетене правительства региона.

22 июня губернатор Сергей Цивилев подписал распоряжение об учреждении награды «Лучший студенческий отряд Кузбасса». Она призвана повысить авторитет и поощрить трудовую деятельность студенческих отрядов области. Знамя будет получать отряд, ставший победителем ежегодного областного конкурса «Лучший студенческий отряд Кузбасса»

Студенческий отряд, поощренный знаменем, вправе использовать его на торжественных мероприятиях, проходящих с его участием.

Само знамя состоит из двухстороннего полотнища, древка, навершия, шнура с кистями. Полотнище знамени прямоугольное, красного цвета, кайма обшита шелковой бахромой золотистого цвета, шириной 1500х2000 миллиметров, с карманом под древко до пяти сантиметров.

-На обеих сторонах полотнища в центре слева изображен логотип с надписью: «КУЗБАСС время быть первыми», справа изображен логотип Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», ниже вышита надпись: «Лучший студенческий отряд Кузбасса». Все надписи на полотнище выполнены шелком золотистого цвета, - говорится в документе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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