Псевдоброкер похитила у новокузнечанки 2,5 миллиона рублей

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:38:40+03:00

Преступница через специальную программу взяла кредит на имя потерпевшей

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Полицейские Новокузнецка ищут преступницу, которая похитила у местной жительницы 2,5 миллиона рублей. Злоумышленница оформила кредит на имя потерпевшей через специальную программу.

Преступница позвонила новокузнечанке и представилась сотрудницей брокерской компании. Девушка предложила онлайн-заработок, пообещав высокие дивиденды. Потерпевшая должна была только установить на своем компьютере программу и сообщить персональные данные.

- Используя полученные сведения, мошенница через компьютерную программу удаленного доступа вошла в личный кабинет ее онлайн-банка. От имени горожанки злоумышленница подала заявку на кредит, а когда деньги поступили на счет женщины, похитила их, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Потерпевшая попробовала дозвониться до брокекра, но ничего не вышло. Тогда она пошла в полицию. Сейчас полиция разыскивает мошенницу, которой грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU