Псевдоброкер похитила у новокузнечанки 2,5 миллиона рублей
Полицейские Новокузнецка ищут преступницу, которая похитила у местной жительницы 2,5 миллиона рублей. Злоумышленница оформила кредит на имя потерпевшей через специальную программу.
Преступница позвонила новокузнечанке и представилась сотрудницей брокерской компании. Девушка предложила онлайн-заработок, пообещав высокие дивиденды. Потерпевшая должна была только установить на своем компьютере программу и сообщить персональные данные.
- Используя полученные сведения, мошенница через компьютерную программу удаленного доступа вошла в личный кабинет ее онлайн-банка. От имени горожанки злоумышленница подала заявку на кредит, а когда деньги поступили на счет женщины, похитила их, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.
Потерпевшая попробовала дозвониться до брокекра, но ничего не вышло. Тогда она пошла в полицию. Сейчас полиция разыскивает мошенницу, которой грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU