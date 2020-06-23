В Кемерове задержали грабителя из федерального розыска

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:56:42+03:00

Его обвиняют в краже мобильника и вещей из квартиры

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В Кемерове полицейские задержали 22-летнего парня, который находится в федеральном розыске. Его обвиняют в краже мобильного телефона и вещей из квартиры.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в Кемерове молодой человек ограбил 84-летнего старика. Он попросил у пенсионера телефон стоимостью три тысячи рублей, чтобы позвонить, выхватил его и убежал. Похищенный телефон он продал прохожему и купил алкоголь.

Спустя некоторое время полицейские нашли ранее судимого парня. Оказалось, что подозреваемый находился в федеральном розыске. Теперь за грабеж его могут посадить в тюрьму на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU