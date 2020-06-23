23 Июнь 2020 2020-06-23T14:10:41+03:00

Больше 27 тысяч кузбассовцев покусали клещи с начала сезона Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Кузбассе с начала сезона клещи покусали более 27 тысяч человек. Об этом сообщает областной Роспотребнадзор.

Только за последнюю неделю в больницы с жалобами на присасывание обратилось 2418 человек, в том числе 471 ребенок.

Всего же с начала сезона активности клещей в медорганизации обратились 27054 человека, из них 6370 человек - дети и подростки до 17 лет. Для сравнения, в 2019 году общее число обратившихся за этот же период составило 22305 человек, в том числе, 4803 ребенка.

Сегодня медицинская помощь пострадавшим от укусов клещей оказывается во всех медицинских организациях области.

ИСТОЧНИК KP.RU