Россельхозбанк на 26,7% увеличил кредитование сезонных работ

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:41:11+03:00

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За пять месяцев 2020 года РСХБ выдал заемщикам АПК 628,9 млрд рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 30,7%. Порядка 87% корпоративных заемщиков АПК - предприятия сегмента малого и среднего бизнеса.

«Сейчас наша ключевая цель — обеспечить аграриев необходимыми средствами на посевную и уборку урожая. Мы считаем важнейшей задачей создание условий для того, что аграрии не испытывали сложности с кредитным ресурсом даже в текущей эпидемиологической ситуации. Для наших заемщиков действует механизм льготного кредитования предприятий АПК, предусматривающий предоставление кредитов по ставке не выше 5% годовых. Больше половины кредитов на проведение сезонно-полевых работ выдано Банком по льготной ставке», - отметила Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.

За отчетный период АО «Россельхозбанк» предоставил аграриям на проведение сезонных работ 82 млрд рублей по льготной ставке, в том числе 31,8 млрд предприятиям малого и среднего бизнеса. Общий объем кредитных средств на проведение сезонных работ составил 201,9 млрд руб. с начала текущего года. Это на 26,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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