23 Июнь 2020 2020-06-23T15:02:48+03:00

Сергей Цивилев разрешил работу кафе и ресторанов в ТРЦ с 23 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вечером, 23 июня, подписал очередное распоряжение об ослаблении ограничительных мер. В частности, разрешено работать кафе и ресторанам в торгово-развлекательных центрах.

Согласно документу, заведения общественного питания в торговых и торгово-развлекательных центрах Кузбасса возвращаются к работе. Однако по-прежнему закрытыми остаются кафе, рестораны и столовые в зонах для приема пищи (фуд-кортах).

При этом начавшие работать объекты должны соблюдать ряд требований. Так, максимальное число посетителей должно быть не более 50 процентов от количества посадочных мест.

Столы должны быть разделены расстоянием не менее 1,5 метров или перегородками. Запрещено питание в формате «шведского стола», массовые мероприятия и курение кальянов.

Кроме того, персонал обязан соблюдать масочный режим и обеспечить регулярную санитарную обработку помещения. Посетителям необходимо предоставить возможность обработки рук антисептиками и безналичной оплаты заказов.

ИСТОЧНИК KP.RU