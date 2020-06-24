В Кузбассе задержаны четыре разыскиваемых преступника

24 Июнь 2020 2020-06-24T03:17:42+03:00

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В Кузбассе правоохранители задержали четырех человек, которые разыскивались за совершенные ранее преступления. Нарушителей закона обнаружили в Новокузнецке и Юрге.

В прошедшие выходные экипаж Росгвардии в Новокузнецке получил сообщение о том, что в магазине спортивной одежды была совершена кража. По прибытию на место преступления правоохранители обнаружили мужчину, который планировал вынести кроссовки стоимостью 3 000 рублей, но того задержал охранник. Также росгвардейцы выяснили, что злоумышленник уже был ранее судим и находился в розыске за нарушение исполнения условий испытательного срока.

Кроме этого, на улице Сеченова экипаж Росгвардии Новокузнецка задержал пьяного молодого человека, который угрожал своей соседке, потому что та не поздоровалась с ним. Было установлено, что местный житель уже был судим за угрозу расправы и также разыскивался за нарушение исполнения условий испытательного срока.

А в Юрге во время патрулирования росгвардейцы и задержали двух прохожих, которые подходили под выданную ранее ориентировку подозреваемых в краже. Это были молодые люди 17 и 20 лет, которые уже несколько раз совершали административные правонарушения. «Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемых граждан правоохранителям»,- сообщает управление Росгвардии России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU