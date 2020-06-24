24 Июнь 2020 2020-06-24T04:10:40+03:00

Более 40 миллионов рублей получит туризм Кузбасса на восстановление от коронавируса. Фото: Пресс-служба АПК

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Правительство Кузбасса выделит более 40 миллионов рублей на развитие туристической отрасли. Основная цель – помочь ей восстановиться после коронавируса.

Распоряжение об утверждении комплексных планов развития туризма в Кузбассе подписал губернатор Сергей Цивилев. На их реализацию будет направлено 42,4 миллиона рублей. Ожидается, что это поможет привлечь туристов как в летний период, так и во время будущего горнолыжного сезона.

-Туризм оказался в числе отраслей, наиболее пострадавших в период действия ограничительных мер. А ведь эта та отрасль, которая стимулирует развитие сферы услуг, транспортной инфраструктуры, предприятий малого и среднего бизнеса. Правительство разработало дополнительные меры с целью помочь турбизнесу восстанавливаться и увеличить турпотоки на региональные курорты, — подчеркнул губернатор.

Так, согласно распоряжению, будут снижены транспортные расходы на летние пакетные туры и экскурсии для школьников за счет региональных субсидий. Помощь из областного бюджета также получат горнолыжные комплексы, готовые организовать бесплатное обучение детей, а также служба гостеприимства VisitKuzbass.

В свою очередь замгубернатора по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев отметил, что к реализации проектов в сфере туризма активно привлекается федеральное финансирование. Также с бизнес-сообществом проработана идея постоянного проведения развлекательных мероприятий на крупных горнолыжных комплексах.

ИСТОЧНИК KP.RU