Центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком возглавил новый руководитель

24 Июнь 2020 2020-06-24T05:21:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком сменился руководитель. Прежний главврач Ваграм Агаджанян покинул пост по собственному желанию.

Новым руководителем медучреждения назначена Оксана Черникова.

Оксана Николаевна - выпускница Кемеровской государственной медицинской академии, с 1999 года работает в центре, с 2015 года — в должности заместителя главного врача по поликлиническому разделу.

Напомним, что Ваграм Агаджанян возглавлял центр охраны здоровья шахтеров с самого момента его создания – с 1993 года. Под его руководством клиника стала одной из лучших в регионе.

-Ваграм Ваганович покинул пост главного врача по собственному желанию и Минздравом Кузбасса было принято решение, что руководителем центра станет член коллектива, который сможет сохранить и преумножить традиции, - сообщили в Министерстве здравоохранения области.

Сам Ваграм Агаджанян на встрече с коллективом отметил, что покидает пост главного врача, но не само учреждение. Он будет продолжать и лечебный процесс, и научную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU