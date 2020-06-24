2020-06-24T05:21:16+03:00
Общество

Центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком возглавил новый руководитель

Прежний главврач Ваграм Агаджанян ушел по собственному желанию
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком возглавил новый руководитель. Фото: Министерство здравоохранения КузбассаЦентр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком возглавил новый руководитель. Фото: Министерство здравоохранения Кузбасса
Изменить размер текста:

В Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком сменился руководитель. Прежний главврач Ваграм Агаджанян покинул пост по собственному желанию.

Новым руководителем медучреждения назначена Оксана Черникова.

Оксана Николаевна - выпускница Кемеровской государственной медицинской академии, с 1999 года работает в центре, с 2015 года — в должности заместителя главного врача по поликлиническому разделу.

Напомним, что Ваграм Агаджанян возглавлял центр охраны здоровья шахтеров с самого момента его создания – с 1993 года. Под его руководством клиника стала одной из лучших в регионе.

-Ваграм Ваганович покинул пост главного врача по собственному желанию и Минздравом Кузбасса было принято решение, что руководителем центра станет член коллектива, который сможет сохранить и преумножить традиции, - сообщили в Министерстве здравоохранения области.

Сам Ваграм Агаджанян на встрече с коллективом отметил, что покидает пост главного врача, но не само учреждение. Он будет продолжать и лечебный процесс, и научную работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе 565 одиннадцатиклассников получили матпомощь к выпускному
Кузбасские ВУЗы стали лучшими по версии Forbes
Кузбассовцам покажут прохождение военной техники в прямом эфире
Центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком возглавил новый руководитель
Более 40 миллионов рублей получит туризм Кузбасса на восстановление от коронавируса
В Кузбассе задержаны четыре разыскиваемых преступника
Сергей Цивилев разрешил работу кафе и ресторанов в ТРЦ с 23 июня
Россельхозбанк на 26,7% увеличил кредитование сезонных работ
Больше 27 тысяч кузбассовцев покусали клещи с начала сезона
В Кемерове задержали грабителя из федерального розыска
Псевдоброкер похитила у новокузнечанки 2,5 миллиона рублей
В Кузбассе появилась новая областная награда
Новокузнечанин пытался слить информацию о телефонных переговорах клиентов
В Кемерове ограничат движение транспорта и запретят парковку на два дня
Россельхозбанк запустил электронную регистрацию сделок с недвижимостью
В Кузбассе рыбак утонул в собственном автомобиле