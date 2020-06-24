2020-06-24T05:31:43+03:00
Общество

Кузбассовцам покажут прохождение военной техники в прямом эфире

Трансляция начнется в 9.30
Мария КОЛОСОВА
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Кузбассовцам покажут прохождение военной техники в прямом эфиреКузбассовцам покажут прохождение военной техники в прямом эфиреФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Жители Кузбасса в прямом эфире смогут увидеть торжественное прохождение военной техники. Трансляция начнется в 9.30.

В среду, 24 июня в четырех городах области – Новокузнецке, Белове, Юрге и Кемерове состоится торжественное прохождение военной техники

Праздничные мероприятия можно будет посмотреть в прямом эфире по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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