Кузбассовцам покажут прохождение военной техники в прямом эфире
Трансляция начнется в 9.30
Кузбассовцам покажут прохождение военной техники в прямом эфиреФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Жители Кузбасса в прямом эфире смогут увидеть торжественное прохождение военной техники. Трансляция начнется в 9.30.
В среду, 24 июня в четырех городах области – Новокузнецке, Белове, Юрге и Кемерове состоится торжественное прохождение военной техники
Праздничные мероприятия можно будет посмотреть в прямом эфире по этой ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU