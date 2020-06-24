2020-06-24T06:09:49+03:00
Общество

Кузбасские ВУЗы стали лучшими по версии Forbes

В рейтинг попали два университета
Лия Гараева
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Кузбасские ВУЗы стали лучшими по версии ForbesКузбасские ВУЗы стали лучшими по версии ForbesФото: Константин НАГОВИЦЫН
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ВУЗы Кемеровской области попали в рейтинг лучших по версии Forbes. Речь идет о двух университетах.

Всего только 100 ВУЗов России получили такое звание. Среди них оказались Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева и Кемеровский государственный университет, занявшие 79 и 98 строчку. Первую строчку заняла Высшая школа экономики, вторую - Московский государственный университет. На третьем месте оказался Московский физико-технический институт.

Критериями оценки стали следующие параметры: уровень ЕГЭ принятых абитуриентов, доля иностранных студентов, зарубежные стажировки и программы двойных дипломов. Также учитывался уровень заработной платы преподавателей.

Кроме того, эксперты провели опрос среди 59 крупнейших работодателей России. Именно они оценивали выпускников ВУЗов, которые сейчас на них работают. Также учитывалось, есть ли там известные выпускники и студенты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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