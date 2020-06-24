2020-06-24T06:28:01+03:00
Общество

В Кузбассе 565 одиннадцатиклассников получили матпомощь к выпускному

Заявки еще можно подать до 1 июля
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе 565 одиннадцатиклассников получили матпомощь к выпускномуВ Кузбассе 565 одиннадцатиклассников получили матпомощь к выпускномуФото: Андрей КОПАЛОВ
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В Кузбассе материальную помощь для подготовки к выпускным балам вручили 565 одиннадцатиклассникам. Прием заявок на оказание поддержки министерство образования области продолжит до 1 июля.

Напомним, финансовая поддержка рассчитана на выпускников из тех семей, где прожиточный минимум на одного человека равен или ниже 10 073 рублей ( по данным за 1 квартал 2020 года). Ребятам предоставляется по 10 тысяч рублей, чтобы ни могли подготовиться к выпускному.

-Чтобы оформить льготу, одному из родителей выпускника этого учебного года необходимо написать заявление на имя губернатора Кузбасса, приложить справку о составе семьи, сведения о реквизитах банковского счета получателя пособия, открытого в кредитной организации, а также справки о доходах всех членов семьи (заработная плата, пенсия, пособие по безработице, стипендия, алименты), - сообщили в минобразования.

Документы принимаются до 1 июля в бумажном или электронном виде. Их необходимо предоставить в школу или управление образования того города или района, где проживает семья.

Также по всем вопросам можно обратиться в министерство образования и науки Кузбасса по телефону: 8-905-075-18-45, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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