За сутки в Кузбассе появилось 30 новых заболевших коронавирусом

24 Июнь 2020 2020-06-24T07:23:27+03:00

Всего 1454 человека заболели с момента начала пандемии

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Появилась сводка на 24 июня по ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Стало известно, что еще у 30 человек диагностирована коронавирусная инфекция. Всего на территории нашей области с начала пандемии инфекцию выявили у 1454 человек.

В настоящее время все заболевшие находятся в инфекционных больницах и получают необходимое лечение. Всего в них находятся 861 больных коронавирусом. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 8899 человек.

Отрицательные результаты теста оказались у 41 пациента. Их уже выписали домой. Всего на данный момент от коронавируса вылечились уже 584 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU