24 Июнь 2020 2020-06-24T07:48:59+03:00

Девятый пациент с коронавирусом умер в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Им стал мужчина из Прокопьевска

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Оперативный штаб опубликовал сводку с информацией о коронавирусе в Кузбассе. К сожалению, 24 июня стало известно, что умер еще один мужчина с этим диагнозом. Девятым умершим на территории нашей области стал мужчина из Прокопьевска.

- Один пациент с подтверждённым диагнозом скончался. Это мужчина 1950 года рождения, - говорится в сообщении.

Медики предоставили заключение о причине смерти пациента. Дело в том, что на фоне коронавируса у него развилось другое заболевание. Речь идет о тяжелой степени пневмонии. Редакция «Комсомольской правды – Кемерово» приносит свои соболезнования родным и близким мужчины.

Также стало известно, что за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 30 пациентов. Выписали из больниц в свою очередь 41 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU