2020-06-24T07:57:13+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Кузбассе число выздоровевших выше числа заболевших коронавирусом

Оперативный штаб сообщил последние новости на 24 июня
Лия Гараева
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За сутки в Кузбассе число выздоровевших выше числа заболевших коронавирусомЗа сутки в Кузбассе число выздоровевших выше числа заболевших коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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По последним данным оперативного штаба на 24 июня число заболевших увеличилось на 30 человек. При этом количество выздоровевших превысило количество людей, у которых обнаружили коронавирус.

Всего за последние сутки из кузбасских больниц были выписаны 41 пациент. Они все прошли лечение от инфекции и сдали анализы, которые показали отрицательный результат. Теперь они могут отправиться домой и заниматься своими повседневными делами.

Сейчас в инфекционных больницах и получают необходимое лечение 861 пациент с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 8899 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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