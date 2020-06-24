В каких городах обнаружили коронавирус на утро 24 июня

24 Июнь 2020 2020-06-24T08:07:09+03:00

Изменить размер текста: A A

По сообщению оперативного штаба Кузбасса, на утро 24 июня в Кузбассе зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Лидером стал Междуреченск.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Междуреченск – 10, Кемерово – девять , Юрга – четыре, по двое – в Прокопьевске, Белове и Анжеро-Судженске, еще один – в Ленинске-Кузнецком.

Также сообщается, что один пациент скончался – девятый с начала пандемии. У мужчины 1950 года рождения развилась тяжелая форма пневмонии на фоне коронавируса. Он проживал в Прокопьевске.

Также известно, что 41 пациент выздоровел. Всего в больницах сейчас находится 861 человек с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8899 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на утро 24 июня: умер еще 1 пациент, 30 заболели, 41 выздоровел

Коронавирус все еще присутствует в нашей жизни, к счастью, для многих всего лишь в форме ряда ограничений, а не самой болезни. Но постепенно жизнь возвращается в привычное русло. Рассказываем последние новости о ситуации с коронавирусом в Кузбассе.(подробности)

Девятый пациент с коронавирусом умер в Кузбассе

Оперативный штаб опубликовал сводку с информацией о коронавирусе в Кузбассе. К сожалению, 24 июня стало известно, что умер еще один мужчина с этим диагнозом. Девятым умершим на территории нашей области стал мужчина из Прокопьевска.(подробности)

Сергей Цивилев разрешил работу кафе и ресторанов в ТРЦ с 23 июня

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вечером, 23 июня, подписал очередное распоряжение об ослаблении ограничительных мер. В частности, разрешено работать кафе и ресторанам в торгово-развлекательных центрах.(подробности)

Сняты ограничения на занятия спортом в Кузбассе

21 июня губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение, согласно которому уже с 25 мая снимаются ограничения на работу спортивных объектов. (подробности)

В Кузбассе разрешили работу ресторанов и кафе

С 25 июня в Кузбассе снимается еще ряд ограничений, которые вводились в связи с пандемией коронавируса. один из пунктов снятия ограничений касается работы ресторанов, кафе и прочих пунктов общепита. (подробности)

В каком возрасте больше всего заболевших коронавирусом в Кузбассе

В оперативном штабе области рассказали о возрасте заболевших коронавирусом в Кузбассе. Напомним, что всего с начала марта уже заразился 1396 человек. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU