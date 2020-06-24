В Кузбассе осудили наркоторговца из Горно-Алтайска
В Кемерове осудили 25-летнего жителя Горно-Алтайска. Прибывший парень пытался сбыть в городе синтетический наркотик соль.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, молодого человека задержали с крупной партией наркотика. Общая его масса составила примерно один килограмм. Парень приобрел вещество в другом городе. Однако ему не удалось сбыть товар, полиция нашла наркоторговца.
В отношении него возбудили уголовное дело. Кемеровский районный суд уже вынес свой приговор. Парня признали виновным и назначили ему пять лет и шесть месяцев заключении в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU