24 Июнь 2020 2020-06-24T08:51:42+03:00

В Кузбассе осудили наркоторговца из Горно-Алтайска. Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области

Он пытался сбыть наркотик под названием соль в Кемерове

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В Кемерове осудили 25-летнего жителя Горно-Алтайска. Прибывший парень пытался сбыть в городе синтетический наркотик соль.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, молодого человека задержали с крупной партией наркотика. Общая его масса составила примерно один килограмм. Парень приобрел вещество в другом городе. Однако ему не удалось сбыть товар, полиция нашла наркоторговца.

В отношении него возбудили уголовное дело. Кемеровский районный суд уже вынес свой приговор. Парня признали виновным и назначили ему пять лет и шесть месяцев заключении в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU