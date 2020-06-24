2020-06-24T09:00:35+03:00
Общество

Парламент Кузбасса утвердил соглашение о проведении конкурса на строительство дороги Томск-Тайга

Решение было принято на заседании парламента 23 июня
Мария КОЛОСОВА
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Парламент Кузбасса утвердил соглашение о проведении конкурса на строительство дороги Томск-ТайгаПарламент Кузбасса утвердил соглашение о проведении конкурса на строительство дороги Томск-ТайгаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во вторник, 23 июня, на девятом заседании заксобрания Кузбасса утверждено соглашение о проведении конкурса на строительство автодороги Тайга – Томск.

Парламент Кузбасса принял закон об утверждении заключения соглашения с Томской областью о проведении совместного конкурса на право заключения концессионного соглашения на строительство и эксплуатацию автодороги Томск — Тайга.

Парламентарии отметили, что трасса даст толчок к экономическому росту всего севера Кузбасса. Она не только позволит сократить время автомобилистов в пути, но и существенно увеличит товарооборот между регионами.

-Теперь жителям Кузбасса не придется ездить в Томск через Юргу, — пояснила председатель комитета по вопросам предпринимательства и инноваций Анастасия Панькова. — Мы уверены, что трасса «Томск-Тайга» окажет в будущем самое положительное влияние не только на торговые, но и на культурно-туристические отношения с Томской областью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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