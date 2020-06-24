Парламент Кузбасса утвердил соглашение о проведении конкурса на строительство дороги Томск-Тайга
Во вторник, 23 июня, на девятом заседании заксобрания Кузбасса утверждено соглашение о проведении конкурса на строительство автодороги Тайга – Томск.
Парламент Кузбасса принял закон об утверждении заключения соглашения с Томской областью о проведении совместного конкурса на право заключения концессионного соглашения на строительство и эксплуатацию автодороги Томск — Тайга.
Парламентарии отметили, что трасса даст толчок к экономическому росту всего севера Кузбасса. Она не только позволит сократить время автомобилистов в пути, но и существенно увеличит товарооборот между регионами.
-Теперь жителям Кузбасса не придется ездить в Томск через Юргу, — пояснила председатель комитета по вопросам предпринимательства и инноваций Анастасия Панькова. — Мы уверены, что трасса «Томск-Тайга» окажет в будущем самое положительное влияние не только на торговые, но и на культурно-туристические отношения с Томской областью.
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