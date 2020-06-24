В Кузбассе потерявшая память пенсионерка пыталась уехать из города

24 Июнь 2020 2020-06-24T10:35:31+03:00

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В Кемеровской области бойцы Росгвардии помогли без вести пропавшей пенсионерке. Женщина страдала от потери памяти и пыталась уехать из города.

Сигнал «тревога» поступил бойцам с автовокзала в Березовском. Экипаж вневедомственной охраны прибыл на помощь. Здесь они опросили работников, которые рассказали, что неизвестная пожилая женщина хотела без билета попасть на междугородний автобус.

Затем стражи правопорядка побеседовали с самой нарушительницей. Оказалось, что пенсионерка приехала в Березовский из Кемерова. Однако она не помнила, где живет, поэтому решила сесть на первый попавшийся междугородний рейс.

- Сотрудники Росгвардии установили личность 61-летней пенсионерки, которая находилась в розыске, как без вести пропавшая, и нуждается в медицинской помощи. Росгвардейцы передали пропавшую гражданку инициаторам розыска, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU