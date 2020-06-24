В Кузбассе потерявшая память пенсионерка пыталась уехать из города
В Кемеровской области бойцы Росгвардии помогли без вести пропавшей пенсионерке. Женщина страдала от потери памяти и пыталась уехать из города.
Сигнал «тревога» поступил бойцам с автовокзала в Березовском. Экипаж вневедомственной охраны прибыл на помощь. Здесь они опросили работников, которые рассказали, что неизвестная пожилая женщина хотела без билета попасть на междугородний автобус.
Затем стражи правопорядка побеседовали с самой нарушительницей. Оказалось, что пенсионерка приехала в Березовский из Кемерова. Однако она не помнила, где живет, поэтому решила сесть на первый попавшийся междугородний рейс.
- Сотрудники Росгвардии установили личность 61-летней пенсионерки, которая находилась в розыске, как без вести пропавшая, и нуждается в медицинской помощи. Росгвардейцы передали пропавшую гражданку инициаторам розыска, - сообщили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU