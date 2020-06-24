В Прокопьевске ночью горел автомобиль

24 Июнь 2020 2020-06-24T11:05:12+03:00

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В Прокопьевском городском округе в ночь на 24 июня случился пожар на улице Обручева. Здесь загорелся легковой автомобиль.

На пульт диспетчера сигнал о возгорании поступил в 02:19. На место происшествия отправилась одна пожарная машина и четыре работника МЧС. Они прибыли спустя 12 минут и уже в 02:32 огонь был полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В настоящее время точная причина пожара неизвестна. Эксперты проводят исследование, чтобы узнать, из-за чего загорелась машина.

ИСТОЧНИК KP.RU