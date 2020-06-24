24 Июнь 2020 2020-06-24T11:45:56+03:00

Лежал на полу и стонал: в Кузбассе из пожара спасли мужчину Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Кузбассе сотрудники Росгвардии спасли при пожаре жителя Шерегеша. Мужчина мог только лежать на полу и стонать, пока не подоспела помощь.

На торжественном приеме в администрации Таштагольского района глава Владимир Макута вручил благодарственные письма сотрудникам Росгвардии - прапорщику Олегу Коренкову и старшему сержанту Николаю Новикову. Они спасли мужчину во время возгорания его квартиры.

Трагедия случилась 11 июня в Шерегеше. В этот день росгвардейцы получили сообщение, что загорелась квартира в доме на улице Дзержинского. Уже на месте правоохранители увидели клубы черного дыма, поднимающиеся из окон квартиры на первом этаже. При этом очевидцы сообщили им, что из жилища слышны стоны.

-Передав информацию в экстренные службы, росгвардейцы проникли в задымленную квартиру, где в одной из комнат обнаружили лежащего на полу мужчину. Стражи правопорядка вынесли пострадавшего на улицу и передали его прибывшим медикам, - рассказали в Управлении Росгвардии России по Кемеровской области.

Глава администрации Владимир Макута выразил благодарность росгвардейцам, которые не побоялись рискнуть своей жизнью ради спасения чужой.

ИСТОЧНИК KP.RU