По Кузбассу ударят грозы и пройдут дожди с градом

24 Июнь 2020 2020-06-24T14:30:44+03:00

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на четверг, 25 июня в Кузбассе. В некоторых территориях стоит ждать гроз, сильных дождей и града – да, снова.

В ночь на четверг, 25 июня, по области ожидается +12…+17 градусов, в горных районах +6…+11. Днем потеплеет до +23…+28, но в тех же горных районах все равно будет холоднее – от 17 до 22 градусов. В этот день будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метра в секунду, а при грозах с порывами до 16 метров.

В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, возможен град, ночью и утром местами туман.

В Кемерове в ночь на четверг ожидается +13…+15 градусов, днем +25…+27. Ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, возможна гроза.

ИСТОЧНИК KP.RU