В Кемерове поддержали всероссийскую акцию «Весть победы»

24 Июнь 2020 2020-06-24T15:11:42+03:00

Она посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

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24 июня Кемерово присоединился к Всероссийской акции «Весть победы», которая приурочена к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В полдень зазвенели колокола во всех храмах и церквях.

На территории Знаменского собора ученики школ культуры выпустили в небо 50 белых голубей и воздушные шары в форме птиц, которые символизируют мир и спокойствие.

А активисты молодежных объединений организовали флешмоб «Голубь мира».

–Он состоялся на набережной Томи около памятника кузбассовцам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, - сообщили в пресс-службе администрации города Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU