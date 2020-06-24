В Кемерове поддержали всероссийскую акцию «Весть победы»
24 июня Кемерово присоединился к Всероссийской акции «Весть победы», которая приурочена к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В полдень зазвенели колокола во всех храмах и церквях.
На территории Знаменского собора ученики школ культуры выпустили в небо 50 белых голубей и воздушные шары в форме птиц, которые символизируют мир и спокойствие.
А активисты молодежных объединений организовали флешмоб «Голубь мира».
–Он состоялся на набережной Томи около памятника кузбассовцам, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, - сообщили в пресс-службе администрации города Кемерово.
ИСТОЧНИК KP.RU