2020-06-25T04:09:37+03:00
Общество

Кузбассовцы поймали на видео редкий природный феномен

Это случилось 24 июня [видео]
Мария КОЛОСОВА
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Кузбассовцы поймали на видео редкий природный феномен. Фото: "Подслушано Новокузнецк"/ vk.comКузбассовцы поймали на видео редкий природный феномен. Фото: "Подслушано Новокузнецк"/ vk.com
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24 июня жители Кузбасса сняли на видео редкий природный феномен – радужное облако. Снимками они поделились в социальных сетях.

В Новокузнецке один из пользователей городского паблика поделился фотографиями необычного природного явления.

Кузбассовцы сняли на видео радужное облако.Видео: "Подслушано Новокузнецк"/ vk.com

-Радужное облако - довольнo peдкое оптическoe явление, при котором очень тонкие облака окрашиваются в спектральные цвета. Явление обycловлено дифракцией света на каплях oблаков, - так характеризует увиденное автор поста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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