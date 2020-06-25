Кузбассовцы поймали на видео редкий природный феномен
Это случилось 24 июня [видео]
Кузбассовцы поймали на видео редкий природный феномен. Фото: "Подслушано Новокузнецк"/ vk.com
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24 июня жители Кузбасса сняли на видео редкий природный феномен – радужное облако. Снимками они поделились в социальных сетях.
В Новокузнецке один из пользователей городского паблика поделился фотографиями необычного природного явления.
Кузбассовцы сняли на видео радужное облако.Видео: "Подслушано Новокузнецк"/ vk.com
-Радужное облако - довольнo peдкое оптическoe явление, при котором очень тонкие облака окрашиваются в спектральные цвета. Явление обycловлено дифракцией света на каплях oблаков, - так характеризует увиденное автор поста.
ИСТОЧНИК KP.RU