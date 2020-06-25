2020-06-25T05:10:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Два уголовных дела возбуждено в Кузбассе из-за вспышек коронавируса

Основанием послужили проверки прокуратуры
Мария КОЛОСОВА
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Два уголовных дела возбуждено в Кузбассе из-за вспышек коронавирусаДва уголовных дела возбуждено в Кузбассе из-за вспышек коронавирусаФото: Олег УКЛАДОВ
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На основании проверок прокуратуры в Кузбассе возбуждено два уголовных дела из-за вспышек коронавируса. Они произошли в пансионате для престарелых и инвалидов.

По поручению областного ведомства прокуроры городов и районов проверили условия пребывания в частных домах для престарелых и инвалидов.

В результате выявлены нарушения противоэпидемических требований, повлекшие нарушение прав граждан на благоприятные условия пребывания и случаи массового заражения новой коронавирусной инфекцией. А именно – в начале июня в Новокузнецке заболели 37 постояльцев пансионата.

-По постановлениям прокуроров Куйбышевского и Кузнецкого районов Новокузнецка возбуждены два уголовных дела, - сообщили в областном ведомстве. - Производится предварительное расследование, оно находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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