Кузбассовцы получат новые дополнительные выплаты на детей

25 Июнь 2020 2020-06-25T06:06:48+03:00

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Семьи с детьми в возрасте до 16 лет смогут получить еще одну выплату – по 10 000 рублей. Выплаты начнут делать уже в июле.

Буквально через неделю начнутся дополнительные выплаты семьям, где воспитываются дети в возрасте до 16 лет – такой указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Каждая кузбасская семья получит по 10 000 рублей на каждого несовершенного ребенка, рожденного с 11.05.2004 по 30.06.2020 года включительно. Примечательно, что эта выплата является дополнительной к тем, которые уже получили кузбассовцы. Речь идет о ежемесячной выплате на детей в возрасте до трех лет и единовременной на детей в возрасте от трех до 16 лет.

- Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 000 и 10 000. Рублей, - отметили в пресс-службе регионального отдела Пенсионного фонда России. - Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей от трех до 16 лет, дополнительная июльская выплата 10 000 рублей будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление не нужно.

А вот тем, кто не обращался за выплатами, нужно будет подать заявление до 30 сентября. Удобнее всего это сделать на портале «Госуслуг».

ИСТОЧНИК KP.RU