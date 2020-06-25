2020-06-25T07:00:01+03:00
Происшествия

Двое велосипедистов упали под колеса машины в Кемерове

Момент падения попал на видео [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Двое велосипедистов упали под колеса машины в Кемерове. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кузбасс"Двое велосипедистов упали под колеса машины в Кемерове. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кузбасс"
Изменить размер текста:

Двое кемеровчан катались на одном велосипеде по улицам областного центра. Их велопрогулка закончилась травмами.

Двое велосипедистов упали под колеса машины в Кемерове..ВИДЕО: vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Одна из жительниц Кемерова стала очевидцем странного ДТП и едва не стала его участницей. Девушка выезжала с парковки, когда увидела едущих по тротуару велосипедистов. Один из них крутил педали, другой как пассажир сидел на раме. Когда велосипедисты поравнялись с проезжей части, велосипед внезапно опрокинулся, и оба они, перелетев через руль, оказались на асфальте. Случилось это в нескольких метрах перед выезжавшей машиной.

Очевидцы тут же вызвали скорую помощь, и врачи оказали необходимую помощь пострадавшим. Также очевидцы отмечают, что велосипедисты были не совсем трезвы, когда решились отправиться на велопрогулку.

Двое велосипедистов упали под колеса машины в Кемерове. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Двое велосипедистов упали под колеса машины в Кемерове. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кузбасс"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россельхозбанк сообщает о двукратной переподписке на облигации ПАО «Промсвязьбанк» со ставкой 5,85 процента в объеме 10 миллиардов рублей
Кемерово снова вышел в лидеры по числу заболевших коронавирусом
Кузбассовец заплатит 500 тысяч рублей за незаконный оборот алкоголя
Крупнейший производитель свинины в НСО завершает строительство новых мощностей при поддержке РСХБ
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 25 июня: 34 человека
Двое велосипедистов упали под колеса машины в Кемерове
Кузбассовцы получат новые дополнительные выплаты на детей
300 автомобилей из Кузбасса попали в Книгу рекордов России
Два уголовных дела возбуждено в Кузбассе из-за вспышек коронавируса
Кузбассовцы поймали на видео редкий природный феномен
Кузбасс посетил полпред президента СФО Сергей Меняйло
В Кемерове поддержали всероссийскую акцию «Весть победы»
По Кузбассу ударят грозы и пройдут дожди с градом
Лежал на полу и стонал: в Кузбассе из пожара спасли мужчину
В Прокопьевске ночью горел автомобиль
В Кузбассе потерявшая память пенсионерка пыталась уехать из города
У кемеровского кадетского училища появится танк Т-34
Парламент Кузбасса утвердил соглашение о проведении конкурса на строительство дороги Томск-Тайга
В Кузбассе осудили наркоторговца из Горно-Алтайска