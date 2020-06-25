25 Июнь 2020 2020-06-25T07:00:01+03:00

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Двое кемеровчан катались на одном велосипеде по улицам областного центра. Их велопрогулка закончилась травмами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/786957" frameborder="0"></iframe> Двое велосипедистов упали под колеса машины в Кемерове..ВИДЕО: vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Одна из жительниц Кемерова стала очевидцем странного ДТП и едва не стала его участницей. Девушка выезжала с парковки, когда увидела едущих по тротуару велосипедистов. Один из них крутил педали, другой как пассажир сидел на раме. Когда велосипедисты поравнялись с проезжей части, велосипед внезапно опрокинулся, и оба они, перелетев через руль, оказались на асфальте. Случилось это в нескольких метрах перед выезжавшей машиной.

Очевидцы тут же вызвали скорую помощь, и врачи оказали необходимую помощь пострадавшим. Также очевидцы отмечают, что велосипедисты были не совсем трезвы, когда решились отправиться на велопрогулку.

Двое велосипедистов упали под колеса машины в Кемерове. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кузбасс"

ИСТОЧНИК KP.RU