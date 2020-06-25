2020-06-25T07:20:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 25 июня: 34 человека

Сколько человек заболели вирусом за минувшие сутки
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 25 июня: 34 человекаЧисло заболевших коронавирусом в Кузбассе на 25 июня: 34 человекаФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом за минувшие сутки вновь изменилось. На утро 25 июня в Кузбассе зафиксировали 34 новых случаев заболевания COVID-19.

По данным оперативного штаба, на утро 25 июня еще у 34 жителей Кузбасса подтвердился коронавирус. Сейчас все новые заболевшие находятся в инфекционных больницах Кузбасса и получают необходимую медицинскую помощь. В общей сложности в больницах региона находится 861 пациент с COVID-19. А с начала пандемии коронавирус выявили у 1488 человек.

Есть и хорошие новости: к уже выздоровевшим 618 кузбассовцам присоединились еще 34 жителя региона, у которых ранее выявили коронавирус. Сейчас их тесты показывают отрицательный результат.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8659 человек, - сообщает областной штаб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россельхозбанк сообщает о двукратной переподписке на облигации ПАО «Промсвязьбанк» со ставкой 5,85 процента в объеме 10 миллиардов рублей
Кемерово снова вышел в лидеры по числу заболевших коронавирусом
Кузбассовец заплатит 500 тысяч рублей за незаконный оборот алкоголя
Крупнейший производитель свинины в НСО завершает строительство новых мощностей при поддержке РСХБ
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 25 июня: 34 человека
Двое велосипедистов упали под колеса машины в Кемерове
Кузбассовцы получат новые дополнительные выплаты на детей
300 автомобилей из Кузбасса попали в Книгу рекордов России
Два уголовных дела возбуждено в Кузбассе из-за вспышек коронавируса
Кузбассовцы поймали на видео редкий природный феномен
Кузбасс посетил полпред президента СФО Сергей Меняйло
В Кемерове поддержали всероссийскую акцию «Весть победы»
По Кузбассу ударят грозы и пройдут дожди с градом
Лежал на полу и стонал: в Кузбассе из пожара спасли мужчину
В Прокопьевске ночью горел автомобиль
В Кузбассе потерявшая память пенсионерка пыталась уехать из города
У кемеровского кадетского училища появится танк Т-34
Парламент Кузбасса утвердил соглашение о проведении конкурса на строительство дороги Томск-Тайга
В Кузбассе осудили наркоторговца из Горно-Алтайска