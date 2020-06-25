Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 25 июня: 34 человека

25 Июнь 2020 2020-06-25T07:20:17+03:00

Сколько человек заболели вирусом за минувшие сутки

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Число заболевших коронавирусом за минувшие сутки вновь изменилось. На утро 25 июня в Кузбассе зафиксировали 34 новых случаев заболевания COVID-19.

По данным оперативного штаба, на утро 25 июня еще у 34 жителей Кузбасса подтвердился коронавирус. Сейчас все новые заболевшие находятся в инфекционных больницах Кузбасса и получают необходимую медицинскую помощь. В общей сложности в больницах региона находится 861 пациент с COVID-19. А с начала пандемии коронавирус выявили у 1488 человек.

Есть и хорошие новости: к уже выздоровевшим 618 кузбассовцам присоединились еще 34 жителя региона, у которых ранее выявили коронавирус. Сейчас их тесты показывают отрицательный результат.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8659 человек, - сообщает областной штаб.

ИСТОЧНИК KP.RU