Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 25 июня: 34 человека
Число заболевших коронавирусом за минувшие сутки вновь изменилось. На утро 25 июня в Кузбассе зафиксировали 34 новых случаев заболевания COVID-19.
По данным оперативного штаба, на утро 25 июня еще у 34 жителей Кузбасса подтвердился коронавирус. Сейчас все новые заболевшие находятся в инфекционных больницах Кузбасса и получают необходимую медицинскую помощь. В общей сложности в больницах региона находится 861 пациент с COVID-19. А с начала пандемии коронавирус выявили у 1488 человек.
Есть и хорошие новости: к уже выздоровевшим 618 кузбассовцам присоединились еще 34 жителя региона, у которых ранее выявили коронавирус. Сейчас их тесты показывают отрицательный результат.
- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8659 человек, - сообщает областной штаб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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