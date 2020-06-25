Крупнейший производитель свинины в НСО завершает строительство новых мощностей при поддержке РСХБ
Ход реализации одного из крупнейших аграрных инвестпроектов региона проверил директор Новосибирского филиала РСХБ Станислав Тишуров в рамках рабочего визита в Колыванский район.
Строительство третьей очереди свинокомплекса в Колыванском районе Новосибирской области и дополнительного пункта по приемке, переработке, охлаждению и хранению мяса в с. Криводановка ведется с конца 2018 года по инициативе АО «Сибирская аграрная группа» и при финансовой поддержке Россельхозбанка. С целью реализации инвестпроекта Банком открыты две кредитных линии на общую сумму 3,8 миллиарда рублей. Финансирование осуществляется в рамках программы государственной поддержки предприятий АПК по льготной ставке не более 5 процентов годовых.
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