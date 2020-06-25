Кузбассовец заплатит 500 тысяч рублей за незаконный оборот алкоголя

25 Июнь 2020 2020-06-25T08:14:44+03:00

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Жителю Кузбасса придется заплатить 500 рублей штрафа за незаконный оборот более 4000 литров алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Мариинского городского суда.

Как было установлено, 30-летний житель Мариинска купил у некоего лица спиртсодержащую продукцию в канистрах с этикетками «Этиловый спирт 95%» и стал хранить ее в надворных постройках во дворе своего дома. Позже он разбавлял ее водой и разливал в емкости для дальнейшей продажи.

В октябре прошлого года полицейские при обыске обнаружили и изъяли более 4 000 литров незаконно хранящейся спиртсодержащей жидкости, разлитой как в пятилитровые пластиковые бутылки, так и в стеклянные бутылки известных брендов алкогольной продукции, такие как «Hennessy», «Beluga Gold Line», «Beluga Celebration», «Старый Кенигсберг» и др.

Общая стоимость изъятой спиртсодержащей жидкости составила более двух миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Учитывая, что мужчина ранее судим не был, совершил преступление средней тяжести, раскаялся в содеянном, характеризуется положительно, а также добровольно внес 50 тысяч рублей в качестве пожертвования на счет одного из детских домов, суд вместо уголовного наказания назначил штраф в размере 500 тысяч рублей со сроком оплаты до 1 октября 2020 года.

Мариинец обжаловал данное решение, но оно оставлено без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU