Кемерово снова вышел в лидеры по числу заболевших коронавирусом
Оперативный штаб области рассказал, в каких городах и районах зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом. Лидером по числу заболевших стал областной центр.
-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 34 случая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово — 13, по четыре случая в Анжеро-Судженске и Белове, по два — в Березовском, Новокузнецке и Промышленновском муниципальном округе, по одному — в Ленинске-Кузнецком, Междуреченске, Мариинском районе, Гурьевском, Топкинском и Кемеровском муниципальных округах, — сообщили в штабе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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