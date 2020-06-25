2020-06-25T08:46:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Кемерово снова вышел в лидеры по числу заболевших коронавирусом

Всего за минувшие сутки зафиксировано 34 случая заболевания
Мария КОЛОСОВА
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Кемерово снова вышел в лидеры по числу заболевших коронавирусомКемерово снова вышел в лидеры по числу заболевших коронавирусомФото: Михаил ФРОЛОВ
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Оперативный штаб области рассказал, в каких городах и районах зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом. Лидером по числу заболевших стал областной центр.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 34 случая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово — 13, по четыре случая в Анжеро-Судженске и Белове, по два — в Березовском, Новокузнецке и Промышленновском муниципальном округе, по одному — в Ленинске-Кузнецком, Междуреченске, Мариинском районе, Гурьевском, Топкинском и Кемеровском муниципальных округах, — сообщили в штабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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