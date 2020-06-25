Россельхозбанк сообщает о двукратной переподписке на облигации ПАО «Промсвязьбанк» со ставкой 5,85 процента в объеме 10 миллиардов рублей

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:13:31+03:00

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19 июня 2020 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций ПАО «Промсвязьбанк» серии 003P-01 объемом 10 миллиардов рублей со сроком обращения 2 года.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 6,00–6,15 процента годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 6,09–6,24 процента годовых. В ходе сбора заявок эмитент несколько раз снижал диапазон купона и установил финальную ставку купона на уровне 5,85 процента годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 5,94 процента годовых.

«Это первый рыночный выпуск Промсвязьбанка после смены акционера с новой бизнес-моделью. Инвесторы проявили высокий интерес к облигациям банка: общий спрос превысил 20 миллиардов рублей, что позволило снизить ставку ниже начального ориентира. Как организатор, мы рады успешному возвращению Промсвязьбанка на рынок долгового капитала и планируем далее развивать наше партнерство» — прокомментировал Анатолий Иванов, Директор Департамента по работе на рынках капитала АО «Россельхозбанк».

Россельхозбанк выступает организатором размещения совместно с Газпромбанком, Промсвязьбанком и Совкомбанком.

Дата технического размещения на Московской Бирже – 25 июня 2020 года.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.