Губернатор Сергей Цивилев проголосовал по вопросу внесения поправок в Конституцию

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:22:00+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проголосовал по вопросу внесения поравок в Конституцию России. Общероссийская неделя голосования стартовала в четверг, 25 июня.

Сегодня историческое событие — начинается голосование по поправкам в Конституцию России. Голосуя за поправки, мы закрепляем все инициативы, с которыми выступает Президент России Владимир Владимирович Путин. Эти инициативы востребованы обществом и отвечают интересам людей. Прежде всего поправки направлены на закрепление принципов социальной справедливости, повышение благосостояния граждан, защиту детства, — прокомментировал Сергей Цивилев.

Глава региона отметил, что на избирательных участках соблюдены все меры безопасности. На входе участникам голосования измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком, выдают маски и перчатки. Для соблюдения социальной дистанции нанесена специальная разметка, а данные паспортов проверяют на расстоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU