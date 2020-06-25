На кузбасской шахте работала опасная монорельсовая дорога

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:56:29+03:00

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На одной из шахт Кузбасса работала монорельсовая дорога, представляющая опасность для окружающих. Судебным приставам пришлось временно приостановить ее работу.

При проверке соблюдения требования промышленной безопасности Ростехнадзор обнаружил нарушения при эксплуатации монорельсовой дороги на угольном предприятии. В частности, у объекта имелись деформированные монорельсовые балки, отсутствовали подвесы, предотвращающие смещение балок, а на отдельных спецболтах крепления монорельса отсутствовали шплинты. Кроме того, не соблюдался запрет на одновременное использование в одной горной выработке подвесного монорельсового транспорта и напочвенного. Данные нарушения представляли непосредственную угрозу жизни и здоровью работников.

Ленинск-Кузнецкий городской суд признал юрлицо виновным и постановил остановить эксплуатацию монорельсовой дороги на 90 суток.

-Судебные приставы Межрайонного отдела судебных приставов по Ленинску - Кузнецкому, Полысаево и Ленинск - Кузнецкому району приостановили деятельность опасной монорельсовой дороги, - сообщили в УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU