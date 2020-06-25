На День молодежи в Кузбассе запретят продавать алкоголь
27 июня, в субботу, кузбассовцы будут праздновать День молодежи. День будет проходить под знаком трезвости, ведь, согласно закону, продавать алкогольные напитки в этот праздник запрещено.
Прилавки с алкогольной продукцией будут пустовать в субботу, 27 июня. В этот день Кузбасс и вся страна будут отмечать День молодежи. А согласно закону Кемеровской области, который был принят 30 ноября 2018 года, в этот день розничная продажа алкогольной продукции – в том числе и пива и пивных напитков – запрещена.
День молодежи является одни из праздников, попадающих под запрет. Так, невозможно купить алкоголь в магазинах региона в День Победы (9 мая), Международный день защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День знаний (1 сентября) и Всероссийский день трезвости (11 сентября). Кроме того, запрещено продавать алкогольные напитки в дни проведения последних звонков и выпускных вечеров.
ИСТОЧНИК KP.RU