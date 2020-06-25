Стали известны результаты теста футболиста из Кузбасса на коронавирус

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:51:45+03:00

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Александр Головин, футболист из Кузбасса, как и остальные игроки футбольного клуба «Монако», прошел тест на коронавирус. Стали известны результаты анализов.

Все игроки футбольного клуба «Монако» перед началом подготовки к сезону прошли обязательное тестирование на коронавирус. Не стал исключением Александр Головин, уроженец кузбасского города Калтан, выступающий за известный клуб. После того, как были озвучены результаты теста на COVID-19, стало известно, что у Головина нет коронавируса. Впрочем, отрицательными оказались тесты у всех игроков футбольного клуба – об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, минувшую весну Александр Головин провел в Кузбассе: он вернулся на родину в самом начале пандемии коронавируса. Тесты, которые были сделаны в России, также оказались отрицательными.

ИСТОЧНИК KP.RU