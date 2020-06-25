Банк УРАЛСИБ снизил требования к первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой до 15 процентов
БАНК УРАЛСИБ снизил требования к первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой («Ипотека 6,5%») и семейной ипотеке до 15 процентов от стоимости недвижимости.
Оформить ипотеку на квартиру в новостройке по льготной ставке 6,5 процента можно до 1 ноября 2020 года. При сумме кредита от 5 миллионов рублей ставка составляет 5,99 процента. Размер кредита - до 8 миллонов рублей включительно - при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и до 3 миллонов рублей включительно – в других регионах присутствия Банка.
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