2020-06-25T11:23:43+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Банк УРАЛСИБ снизил требования к первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой до 15 процентов

Оформить ипотеку на квартиру в новостройке по льготной ставке 6,5 процента можно до 1 ноября 2020 года
Яков КРЫМСКИЙ
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Оформить ипотеку на квартиру в новостройке по льготной ставке 6,5 процента можно до 1 ноября 2020 года. Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»Оформить ипотеку на квартиру в новостройке по льготной ставке 6,5 процента можно до 1 ноября 2020 года. Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
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БАНК УРАЛСИБ снизил требования к первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой («Ипотека 6,5%») и семейной ипотеке до 15 процентов от стоимости недвижимости.

Оформить ипотеку на квартиру в новостройке по льготной ставке 6,5 процента можно до 1 ноября 2020 года. При сумме кредита от 5 миллионов рублей ставка составляет 5,99 процента. Размер кредита - до 8 миллонов рублей включительно - при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и до 3 миллонов рублей включительно – в других регионах присутствия Банка.

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