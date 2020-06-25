Медик из Кузбасса стала призером конкурса «Лучший врач России»

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:56:17+03:00

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Во всероссийском конкурсе «Лучший врач России» призовое место получил медик из Кузбасса. Врач-бактериолог Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Юлия Жевлакова заняла третье место в номинации «Лучший врач лабораторной диагностики».

О том, что попала в команду лучших врачей России 2020, Юлия узнала в так называемой «красной» зоне, где проводила анализы на COVID-19.

-На конкурс она представила комплект презентационных материалов о своем пути в профессии и видеоролик, который ей помогали делать коллеги, - сообщили в администрации правительства Кузбасса.

В презентации рассказывалось о том, как девушка 17 лет назад пришла работать

в центр охраны здоровья шахтеров, сразу по окончании Кемеровской медакадемии по специальности «медико-профилактическое дело», о том, что отработав год в клинико-диагностической лаборатории, она решила перейти в микробиологию и защитила кандидатскую диссертацию, о своей сегодняшней работе в лаборатории.

Отметим, что конкурс «Лучший врач России проводится с 2000 года.

ИСТОЧНИК KP.RU