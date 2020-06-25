2020-06-25T11:32:48+03:00
Происшествия

Разорившего могилу ветерана войны задержали в Кузбассе

ЧП произошло в Ленинске-Кузнецком
Екатерина РОМАНОВА
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Разорившего могилу ветерана войны задержали в Кузбассе. ФОТ: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"Разорившего могилу ветерана войны задержали в Кузбассе. ФОТ: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий"
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В Ленинске-Кузнецком произошло ЧП: здесь на местном кладбище оказалась разорена могила ветерана Великой Отечественной войны.

О случае вопиющем случае на кладбище очевидцы сообщили в местных пабликах. Они рассказали, что неизвестные похитили металлические конструкции ограды, которая была установлена на могиле ветерана Великой Отечественной войны. стражи порядка тут же принялись за дело. Вскоре им удалось установить личность, а потом и задержать по горячим следам злоумышленника.

- Им оказался ранее судимый за кражу, угрозу убийством и управление транспортом в нетрезвом виде 24-летний местный житель, - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Уже известно, что мужчина все похищенные металлические детали сдал в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил. Сейчас проходит доследственная проверка, по результатам котором будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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